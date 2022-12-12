Агафонов Валерий Борисович
Место рождения
Дата рождения10.03.1941
Дата смерти05.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
05.09.1984