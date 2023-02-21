Падалка (Лабецкая) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падалка (Лабецкая) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лабецкий Прокопий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1859

Сын: Падалка Пётр Петрович

Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1865

Сын: Падалка Николай Петрович

Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.03.1871

Сын: Падалка Павел Петрович

Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.11.1874

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падалка Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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