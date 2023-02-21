Падалка (Лабецкая) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лабецкий Прокопий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1859
Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1865
Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1871
Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1874
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Падалка Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно