Ванчикова Степанида Петровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1844
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ванчиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чистякова (Ванчикова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ванчикова Александра Александровна
Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ванчиков Петр Александрович
Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно