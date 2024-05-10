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Ванчикова Степанида Петровна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1844

Муж: Ванчиков Александр Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ванчиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чистякова (Ванчикова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ванчикова Александра Александровна

Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ванчиков Петр Александрович

Отец ребёнка: Ванчиков Александр Иванович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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