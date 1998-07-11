Геранькин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1917
Дата смерти11.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Рябых Антонина Фёдоровна
Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Сын: Геранькин Борис Фёдорович
Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1998