Геранькин Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геранькин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1917

Дата смерти

11.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Геранькин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Рябых Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Геранькин Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геранькина Лукерья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геранькина Лукерья Александровна

Смерть
11.07.1998
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