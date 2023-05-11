Грищук (Григорьева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Григорьева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1910

Муж: Грищук Андрей Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1911

Сын: Грищук Гаврил Андреевич

Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Грищук Иван Андреевич

Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1914

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
06.01.1917
у Ивана Карповича Грищук
Восприемник
06.01.1917
у Ивана Карповича Грищук
Рождение ребёнка
1921

Сын: Грищук Николай Андреевич

Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1926

Дочь: Антонида Андреевна

Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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