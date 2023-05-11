Грищук (Григорьева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1910
Рождение ребёнка
?.03.1911
Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович
Рождение ребёнка
02.06.1912
Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович
Рождение ребёнка
01.12.1914
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович
Восприемник
06.01.1917
у Ивана Карповича Грищук
Восприемник
06.01.1917
у Ивана Карповича Грищук
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович
Рождение ребёнка
18.07.1926
Дочь: Антонида Андреевна
Отец ребёнка: Грищук Андрей Антонович
Смерть
Неизвестно