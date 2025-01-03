Асташкина Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Асташкина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташкин Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Асташкина) Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Асташкин Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташкин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Асташкин Владимир Геннадьевич

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