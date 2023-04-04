Зачупейко Феодосия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1873
Дата смерти05.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Босова Пелагея
Отец ребёнка: Зачупейко Тихон Петров
Рождение ребёнка
30.01.1896
Дочь: Коломейцева Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Зачупейко Тихон Петров
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Житлова Александра
Отец ребёнка: Зачупейко Тихон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1951
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область