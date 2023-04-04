Зачупейко Феодосия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Феодосия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1873

Дата смерти

05.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Босова Пелагея

Отец ребёнка: Зачупейко Тихон Петров

Рождение ребёнка
30.01.1896

Дочь: Коломейцева Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Зачупейко Тихон Петров

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Житлова Александра

Отец ребёнка: Зачупейко Тихон Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зачупейко Тихон Петров

Смерть
05.01.1951
Россия ,Г. Павловск ,Воронежская область
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