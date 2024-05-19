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Мякишева Домна Ивановна

Место рождения

Деревня Ухорская Рязанской обл.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1839

Сын: Мякишев Мартин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.04.1839

Сын: Мякишев Мартин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.1860

Сын: Мякишев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Мякишев Василий Васильевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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