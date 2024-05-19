Мякишева Домна Ивановна
Место рожденияДеревня Ухорская Рязанской обл.
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1839
Сын: Мякишев Мартин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.04.1839
Сын: Мякишев Мартин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1860
Сын: Мякишев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Мякишев Василий Васильевич
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно