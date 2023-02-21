Бздюлев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1903
Дата смерти05.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бздюлева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бздюлева Анна Ивановна
Смерть
05.08.1943
Погиб на ВОВ. Призван 11.10.1942. из Грамотушки. Похоронен на Украине. Лиманск. Щурово. Сейчас санаторий. Есть на мемориале.