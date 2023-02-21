Бздюлев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бздюлев Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1903

Дата смерти

05.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загарских Юрий Иванович

Мать ребёнка: Бздюлева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бздюлева Анна Ивановна

Смерть
05.08.1943
Погиб на ВОВ. Призван 11.10.1942. из Грамотушки. Похоронен на Украине. Лиманск. Щурово. Сейчас санаторий. Есть на мемориале.
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