Лазутенкова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазутенкова Мария Васильевна

Лазутенкова Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: Лазутенкова Марфа Петровна

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close