Ефремова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.2001
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ефремов Дмитрий Владимирович