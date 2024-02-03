Горчаков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Горчаков Анатолий
Мать ребёнка: Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна
Рождение ребёнка
?.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна
Смерть
Неизвестно