Горчаков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчаков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Горчаков Анатолий

Мать ребёнка: Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна

Рождение ребёнка
?.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горчакова (Татаринцева) Фекла Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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