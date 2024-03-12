Альперт (Битерман) Ревека (Хайя) Хаимовна
Место рожденияПольша, Бельск
Дата рождения15.07.1895
Дата смерти01.10.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1895
Отец: Битерман Хаим Авраамович
Мать: Битерман Сора Либе
Польша, Бельск
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович
Польша, Бельск-Подляски
Рождение ребёнка
1922
Сын: Альперт Моисей (Михаил) Абрамович
Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Черняк Гитель Абрамовна
Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович
Рождение ребёнка
09.07.1925
Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Ида Абрамовна
Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович
Смерть
01.10.1978
Похороны
Неизвестно