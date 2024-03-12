Альперт (Битерман) Ревека (Хайя) Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альперт (Битерман) Ревека (Хайя) Хаимовна

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Место рождения

Польша, Бельск

Дата рождения

15.07.1895

Дата смерти

01.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1895

Отец: Битерман Хаим Авраамович

Мать: Битерман Сора Либе

Польша, Бельск
Рождение ребёнка
1913

Сын: Альперт Яков Абрамович

Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович

Польша, Бельск-Подляски
Рождение ребёнка
1922

Сын: Альперт Моисей (Михаил) Абрамович

Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Черняк Гитель Абрамовна

Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1925

Сын: Альперт Борис Абрамович

Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Ида Абрамовна

Отец ребёнка: Альперт Абрам Исерович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
01.10.1978
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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