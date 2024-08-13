Мурашкина (Фурсова) Акилина Семеновна
Место рожденияДикинская слобода
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Мурашкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мурашкин Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мурашкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мурашкин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно