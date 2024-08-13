Мурашкина (Фурсова) Акилина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкина (Фурсова) Акилина Семеновна

Место рождения

Дикинская слобода

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Сын: Мурашкин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Мурашкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мурашкин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мурашкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мурашкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мурашкин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Мурашкин Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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