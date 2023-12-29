Великанов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Великанов Тимур Алекссевич
Мать ребёнка: Шевченко Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пижик Марина Борисовна
Рождение ребёнка
14.09.1980
Дочь: Великанова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Пижик Марина Борисовна