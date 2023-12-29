Великанов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанов Алексей Васильевич

Великанов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Великанов Василий Григорьевич

Мать: Петренко Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Тимур Алекссевич

Мать ребёнка: Шевченко Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пижик Марина Борисовна

Рождение ребёнка
14.09.1980

Дочь: Великанова Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Пижик Марина Борисовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.