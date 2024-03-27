Нуртдинов Нургаяз
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Нуртдинов Ильяз
Мать: Нуртдинова Миннеруй
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
14.12.1968
Дочь: Авдеева Венера
Мать ребёнка: Нуртдинова Шяфика Каюмовна
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуртдинова Шяфика Каюмовна
п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно