Нуртдинов Нургаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуртдинов Нургаяз

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Нуртдинов Ильяз

Мать: Нуртдинова Миннеруй

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
14.12.1968

Дочь: Авдеева Венера

Мать ребёнка: Нуртдинова Шяфика Каюмовна

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуртдинова Шяфика Каюмовна

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно
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