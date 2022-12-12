Фахрутдинова Нургаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Нургаян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Фахрутдинова Равза Салахутдиновна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Халима Салахутдиновна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Фатыма Салахутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Закия Салахутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Гильмутдин Салахутдинович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

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