Фахрутдинова Нургаян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Фахрутдинова Равза Салахутдиновна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Халима Салахутдиновна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Фатыма Салахутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Закия Салахутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Гильмутдин Салахутдинович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович