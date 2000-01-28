Горева Зинаида Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1930
Дата смерти28.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930
Рождение ребёнка
03.07.1954
Сын: Горев Леонид
Отец ребёнка: Горев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1957
Сын: Горев Сергей
Отец ребёнка: Горев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1961
Дочь: Кожина Тамара Аркадьевна
Отец ребёнка: Горев Аркадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2000