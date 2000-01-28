Горева Зинаида Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горева Зинаида Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1930

Дата смерти

28.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930

Отец: Русских Мирон Михайлович

Мать: Михеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1954

Сын: Горев Леонид

Отец ребёнка: Горев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Горев Сергей

Отец ребёнка: Горев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1961

Дочь: Кожина Тамара Аркадьевна

Отец ребёнка: Горев Аркадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горев Аркадий Иванович

Смерть
28.01.2000
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