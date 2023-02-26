Жданов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1940

Дата смерти

21.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
21.06.1984
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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