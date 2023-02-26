Жданов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1940
Дата смерти21.06.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1984