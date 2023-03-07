Голубева Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Голубева Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Голубев Петр
Место жительства
1834
Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Петр
Смерть
Неизвестно