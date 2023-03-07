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Голубева Ирина Васильевна

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Место рождения

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Голубева Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Голубев Петр

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1834
Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Петр

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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