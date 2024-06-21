Иневатов Сергей Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иневатов Сергей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иневатов Ефим

Мать: Иневатова (Исланова) Матрена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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