Салангина Евфимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
Жених первый брак 18 лет. | Невеста девица 20 лет той же волости дер. Ивана Парахина Государственного кр=на Димитрия Васильева Гулина | поручители: по женеху Пасеговской волости починка Елховой Курьи ... Показать все
Смерть
После 1861