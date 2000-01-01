Салангина Евфимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалангина Евфимия Дмитриевна

Салангина Евфимия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Муж: Салангин Григорий Кирилович

Жених первый брак 18 лет. | Невеста девица 20 лет той же волости дер. Ивана Парахина Государственного кр=на Димитрия Васильева Гулина | поручители: по женеху Пасеговской волости починка Елховой Курьи ... Показать все
Смерть
После 1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close