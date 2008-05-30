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Семенюта Данил Александрович
Семенюта Данил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.2008
Пол
Мужской
Отец
Семенюта Александр Юрьевич
1977 г.р.
Мать
Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2008
Отец:
Семенюта Александр Юрьевич
Мать:
Семенюта Симонова Виктория Евгеньевна
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