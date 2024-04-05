Пученкина (Пученкина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкина (Пученкина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пученкин Михаил Егорович

Мать: не указана

Место жительства
1946
Новый путь, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 12 пункт 47
Смерть
Неизвестно

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