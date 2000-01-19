Ткаченко Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти19.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1938
Дочь: Ткаченко Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1943
Сын: Ткаченко Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
19.01.2000