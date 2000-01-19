Ткаченко Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

19.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1938

Дочь: Ткаченко Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1943

Сын: Ткаченко Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
19.01.2000
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