Рыбакова (Курбатова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1929
Дата смерти02.12.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1929
Отец: Рыбаков Иван Петрович
Мать: Рыбакова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
10.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбатов Виктор Николаевич
Город Москва
Рождение ребёнка
17.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбатов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2018