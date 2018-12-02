Рыбакова (Курбатова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Курбатова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1929

Дата смерти

02.12.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1929

Отец: Рыбаков Иван Петрович

Мать: Рыбакова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
10.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбатов Виктор Николаевич

Город Москва
Рождение ребёнка
17.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбатов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Виктор Николаевич

Смерть
02.12.2018
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