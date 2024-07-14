Голов Константин Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1914
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914
Отец: Голов Арсений Федорович
Мать: Голова Матрена
Старший сын из 3-х детей. Еще Дмитрий (1918 гр) и Екатерина ( прим. 1921 гр.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цат Вера Кирилловна
Жена Цат Вера Кирилловна Проживала г.Киев, ул.Горького, д. 14 кв. 29 (на этот адрес выслали похоронку о том, что муж пропал без вести)
Образование
04.09.1939
Закончил Киевское Краснознаменное училище связи им. М.И. Калинина (Пр. № 03745 от 04.09.1939)
Смерть
Около ?.09.1941
Предположительно, проходил службу в г. Щучин (бел. Шчучын) Гродненская область, Беларусь. Заместитель командира роты связи 37 Полка, 56 стрелковой Дивизии. Пропал без вести в ходе боев. Как оказалос... Показать все
Попал в плен (военное)
14.08.1943
Сбежал из плена шталаг XX A, Торн, 14.08.1943 (в немецких архивах есть запись этой датой о побеге группы офицеров в тч )