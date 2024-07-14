Голов Константин Арсеньевич 23.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голов Константин Арсеньевич

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Место рождения

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.12.1914

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1892 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914

Отец: Голов Арсений Федорович

Мать: Голова Матрена

Дмитрова Гора, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Старший сын из 3-х детей. Еще Дмитрий (1918 гр) и Екатерина ( прим. 1921 гр.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цат Вера Кирилловна

Киев, Украинская ССР
Жена Цат Вера Кирилловна Проживала г.Киев, ул.Горького, д. 14 кв. 29 (на этот адрес выслали похоронку о том, что муж пропал без вести)
Образование
04.09.1939
Киев, Украинская ССР
Закончил Киевское Краснознаменное училище связи им. М.И. Калинина (Пр. № 03745 от 04.09.1939)
Смерть
Около ?.09.1941
Предположительно, проходил службу в г. Щучин (бел. Шчучын) Гродненская область, Беларусь. Заместитель командира роты связи 37 Полка, 56 стрелковой Дивизии. Пропал без вести в ходе боев. Как оказалос... Показать все
Попал в плен (военное)
14.08.1943
Сбежал из плена шталаг XX A, Торн, 14.08.1943 (в немецких архивах есть запись этой датой о побеге группы офицеров в тч )

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