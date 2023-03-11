(Криворотенко) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Криворотенко) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Криворотенко Дмитрий Кириллович

Мать: Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
21.04.?

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Григорьевич

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