(Криворотенко) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Криворотенко Дмитрий Кириллович
Мать: Ольга Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.?
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Григорьевич