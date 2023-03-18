Чистякова (Александрова) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Александрова) Матрена Яковлевна

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Место рождения

Новая дер.Владимирсеая губ.,Суздальский у.

Дата рождения

1891

Дата смерти

30.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая дер.Владимирсеая губ.,Суздальский у.
Рождение ребёнка
30.11.1926

Дочь: Морозова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Филиппович

С.Тынцы,Владимирской обл,Камешковского р- на
Смерть
30.04.1981
С.Тынцы,Владимирской обл,Камешковский р-н
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