Чистякова (Александрова) Матрена Яковлевна
Место рожденияНовая дер.Владимирсеая губ.,Суздальский у.
Дата рождения1891
Дата смерти30.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Новая дер.Владимирсеая губ.,Суздальский у.
Рождение ребёнка
30.11.1926
Дочь: Морозова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Филиппович
С.Тынцы,Владимирской обл,Камешковского р- на
Смерть
30.04.1981
С.Тынцы,Владимирской обл,Камешковский р-н