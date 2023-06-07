Евфросиния Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1792 г.р.
1795 г.р.
1801 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Тихон Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Леон Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Иван большой Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно
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