Евфросиния Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Леон Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван большой Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Неизвестно