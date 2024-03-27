Цыпленок Максим Иванович
Место рожденияУкраинская ССР, Полтавская обл.
Дата рождения1914
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1939
Сын: Цыпленков Алексей Максимович
Мать ребёнка: Цыпленкова Ольга Никоноровна
Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Военная служба
Неизвестно
Цыпленок Максим Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Дата и место призыва: 28.06.1940 Соль-Илецкий РВК, Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести
Цыпленок Максим Иванович Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: 1914 Наименование военкомата: Соль-Илецк Оренбургской области История: Погиб в районе г. Исмаил Дата выбытия: 11.1941
Смерть
?.11.1941
Измаил, Одеська область