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Цыпленок Максим Иванович

Место рождения

Украинская ССР, Полтавская обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
28.03.1939

Сын: Цыпленков Алексей Максимович

Мать ребёнка: Цыпленкова Ольга Никоноровна

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга
Военная служба
Неизвестно
Цыпленок Максим Иванович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Дата и место призыва: 28.06.1940 Соль-Илецкий РВК, Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести
Цыпленок Максим Иванович Записи из проекта Дорога Памяти Дата рождения: 1914 Наименование военкомата: Соль-Илецк Оренбургской области История: Погиб в районе г. Исмаил Дата выбытия: 11.1941
Смерть
?.11.1941
Измаил, Одеська область
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