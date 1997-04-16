Кускова (Титова) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1912
Дата смерти16.04.1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912
Отец: Титов Павел Елизарович?
Мать: Титова Капитолина
Рождение ребёнка
19.07.1938
Сын: Кусков Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Кусков Гавриил Хрисанорович (Хрисанфович)
Рождение ребёнка
08.03.1942
Отец ребёнка: Кусков Гавриил Хрисанорович (Хрисанфович)
Смерть
16.04.1997