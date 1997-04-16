Кускова (Титова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кускова (Титова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1912

Дата смерти

16.04.1997

Пол

Женский

Добавил:

LZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1912

Отец: Титов Павел Елизарович?

Мать: Титова Капитолина

Рождение ребёнка
19.07.1938

Сын: Кусков Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Кусков Гавриил Хрисанорович (Хрисанфович)

Рождение ребёнка
08.03.1942

Сын: Кусков Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Кусков Гавриил Хрисанорович (Хрисанфович)

Смерть
16.04.1997
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