Удильхильда фон Урах-Деттинген — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удильхильда фон Урах-Деттинген

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.04.1134

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буркхард II

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридрих II

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.04.1134

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