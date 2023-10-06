Удильхильда фон Урах-Деттинген
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.04.1134
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буркхард II
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридрих II
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.04.1134