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Матеров Григорий Семёнов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Матеров Семён

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Матеров Никонор Григорьев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Переведен
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
37,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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