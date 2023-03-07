Матеров Григорий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Матеров Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Матеров Никонор Григорьев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Переведен
Место жительства
1850
37,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно