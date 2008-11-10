Измайлова (Гайнетдинова) Бибизакиря Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Гайнетдинова) Бибизакиря Абдулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

28.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гайнетдинов Габдулла Гайнетдинович

Мать: Гайнетдинова Бибикамила Шафигулловна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гайнутдинова Раиса Никондаровна

Отец ребёнка: Потехин Никандор Маркович

Рождение ребёнка
18.02.1942

Дочь: Тимуршина Надия Никандоровна

Отец ребёнка: Потехин Никандор Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Кашаф Каримович

Смерть
28.02.1989
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