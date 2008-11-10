Измайлова (Гайнетдинова) Бибизакиря Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти28.02.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гайнутдинова Раиса Никондаровна
Отец ребёнка: Потехин Никандор Маркович
Рождение ребёнка
18.02.1942
Дочь: Тимуршина Надия Никандоровна
Отец ребёнка: Потехин Никандор Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1989