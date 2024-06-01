Левкова Аксана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левкова Аксана Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Дмитрий -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.1994

Сын: Левков Олег Александрович

Отец ребёнка: не указан

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