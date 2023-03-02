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Шеметов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Шеметов Алексей

Мать: Петрова Евфимия

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шеметов Антон

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения

Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Шеметов Илья

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения

Рождение ребёнка
27.10.1908

Сын: Шеметов Павел

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения

Челябинская обл., Варненский р-н; Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Рождение ребёнка
29.09.1918

Дочь: Шеметова Анна

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Дмитрий

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Ионакий

Мать ребёнка: Леонтьева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Ксения

Смерть
Неизвестно
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