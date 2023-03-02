Шеметов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Шеметов Алексей
Мать: Петрова Евфимия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шеметов Антон
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения
Рождение ребёнка
01.07.1907
Сын: Шеметов Илья
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения
Рождение ребёнка
27.10.1908
Сын: Шеметов Павел
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения
Челябинская обл., Варненский р-н; Челябинская обл., Варненский р-н, с. Александровка
Рождение ребёнка
29.09.1918
Дочь: Шеметова Анна
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Дмитрий
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Ионакий
Мать ребёнка: Леонтьева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Ксения
Смерть
Неизвестно