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Ефим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Василий Самойлов

Мать: Анна Александрова

Смерть
Неизвестно
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