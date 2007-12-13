Пименов Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1943
Дата смерти13.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1943
Награда
Неизвестно
В день 47-ой годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота родителям было доставлено письмо: Учавствуют я эстафете боевой славы в честь 20-и летия разгрома фашистской Германии Пименов Валерий Вла... Показать все
Смерть
13.12.2007