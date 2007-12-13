Пименов Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименов Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1943

Дата смерти

13.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1943

Отец: Пименов Владимир Дмитриевич

Мать: Пименова Наталья Андреевна

Награда
Неизвестно
В день 47-ой годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота родителям было доставлено письмо: Учавствуют я эстафете боевой славы в честь 20-и летия разгрома фашистской Германии Пименов Валерий Вла... Показать все
Смерть
13.12.2007

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