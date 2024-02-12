Колдин Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Колдина) Агафья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Колдин Прокофий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно