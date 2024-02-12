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Колдин Егор

Место рождения

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колдин Сергей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Колдина) Агафья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Колдин Прокофий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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