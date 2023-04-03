Герман Бенцель Элиокумов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Герман Элиокум
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Волковское кладбище | ЦГИА СПб 422-3-33 | № 1 Умер 14 февраля, а погребен 17 числа того же месяца 1872 года в Санкт-Петербурге на Волковском Еврейском кладбище от Жабы Умершаго на службе рядового Ели... Показать все