Герман Бенцель Элиокумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Бенцель Элиокумов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Герман Элиокум

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Волковское кладбище | ЦГИА СПб 422-3-33 | № 1 Умер 14 февраля, а погребен 17 числа того же месяца 1872 года в Санкт-Петербурге на Волковском Еврейском кладбище от Жабы Умершаго на службе рядового Ели... Показать все
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