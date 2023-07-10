Круглова Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Пелагея Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Иванович

Отец ребёнка: Круглов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Иван

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Завитаева (Круглова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Якимова (Круглова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Круглов Иван

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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