Круглова Пелагея Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Круглов Иванович
Отец ребёнка: Круглов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Круглов Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Завитаева (Круглова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Круглов Иван
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Якимова (Круглова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Круглов Иван
Смерть
Неизвестно