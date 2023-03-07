Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лискачев Дмитрий Матвеевич

Мать: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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