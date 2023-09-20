Предеина Лидия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Предеин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Предеин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Предеина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Предеин Василий Николаевич
Упоминание
Неизвестно
продавец
Рождение ребёнка
25.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Предеин Василий Николаевич
Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно