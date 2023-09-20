Предеина Лидия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Предеина Лидия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Предеин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Предеин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предеина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Предеин Василий Николаевич

Упоминание
Неизвестно
продавец
Рождение ребёнка
25.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Предеин Василий Николаевич

Межборное, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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