Дударев Кузьма Матвеевич
Место рожденияТомская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка
Дата рождения24.10.1883
Дата смерти1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Отец: Дударев Матвей Харитонович
Мать: Матрена Яковлевна
Дочь: (Дударева) Феодора Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Сын: Дударев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: (Дударева) Елизавета Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: (Дударева) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: Дударева Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: (Дударева) Феодосия Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: (Дударева) Евлампия Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: (Дударева) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна
Дочь: (Дударева) Мария (Марина) Кузьминична
Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна