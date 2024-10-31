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Дударев Кузьма Матвеевич

Место рождения

Томская г-ия, Мариинский уезд, Боготольская волость, с. Александровка

Дата рождения

24.10.1883

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1883

Отец: Дударев Матвей Харитонович

Мать: Матрена Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дударева) Феодора Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
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Упоминание
Неизвестно
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Бракосочетание
13.01.1903

Жена: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Преемник: д. Александровки Семен Матвеевич Дударев
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Дударев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Дударев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Дударева) Елизавета Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: (Дударева) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
03.05.1912

Дочь: Дударева Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: (Дударева) Феодосия Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Дударева) Евлампия Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дударев Степан Кузьмич

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Дударева) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Дударева) Мария (Марина) Кузьминична

Мать ребёнка: (Логинова) Гликерья Яковлевна

Смерть
1938
Причина смерти: Расстрел

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