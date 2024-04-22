Ананьев Николай Михайлов
Место рождения
Дата рождения16.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
16.11.1907 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Крестьянинъ Судайской волости дер.Льгова Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
17.11.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Крестьянинъ деревни Ильинского Михаилъ Алексеевъ Поповъ, крестьянка деревни Фомицына Параскева Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ананьев Николай Николаевич
Образование
Неизвестно
Учитель
Эвакуация
Неизвестно
Из Москвы на Урал от завода
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно