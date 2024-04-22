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Ананьев Николай Михайлов

Место рождения

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

16.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1907 ст.

Отец: Ананьевъ Михаилъ Ивановъ

Мать: Ананьева Пелагея Алексеева

Льготово, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Крестьянинъ Судайской волости дер.Льгова Михаилъ Ивановъ Ананьевъ и законная жена его Пелагiя Алексеева, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
17.11.1907 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Крестьянинъ деревни Ильинского Михаилъ Алексеевъ Поповъ, крестьянка деревни Фомицына Параскева Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ананьев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
Учитель
Эвакуация
Неизвестно
Из Москвы на Урал от завода
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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