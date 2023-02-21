Золотарёв Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёв Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1915

Дочь: Чеханюк Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Подгорская Золотарёва Паулина Николаевна

Место рождения - Влодава (Włodawa), Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорская Золотарёва Паулина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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