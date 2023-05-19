Колесникова (Комагорова) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Комагорова) Марфа Степановна

Место рождения

Китерма, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

18.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1919

Отец: Камагоров Степан Андреевич

Мать: не указана

Китерма, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Георгий Пименович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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