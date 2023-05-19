Колесникова (Комагорова) Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения18.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1919
Отец: Камагоров Степан Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Георгий Пименович
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно