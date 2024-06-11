Бадмаева (Намдакова) Надежда 27.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадмаева (Намдакова) Надежда

Место рождения

ст. Жипхеген

Дата рождения

27.09.1949

Дата смерти

Около 2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Жипхеген
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадмаев Бато

Рождение ребёнка
19.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадмаев Бато

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Около 2018
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

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