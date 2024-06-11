Бадмаева (Намдакова) Надежда
Место рожденияст. Жипхеген
Дата рождения27.09.1949
Дата смертиОколо 2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
ст. Жипхеген
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадмаев Бато
Рождение ребёнка
19.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадмаев Бато
Смерть
Около 2018