Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусеев Исхак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Алижан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Адел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Амирхан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Мохарьям

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Кыям

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихова Хашия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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