Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусеев Исхак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Алижан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Адел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Амирхан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Мохарьям
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Кыям
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихова Хашия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно